Due collaboratori di Rudolph Giuliani, avvocato personale di Trump, sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nel caso Trump-Ucraina

Parnas e Fruman vivono in Florida, e sono dirigenti di un’azienda energetica che lo scorso anno donò 325mila dollari a un comitato di raccolta fondi pro-Trump, in violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, secondo l’autorità di vigilanza. Secondo le accuse, nascosero l’origine straniera del finanziamento.

I due uomini arrestati sono Lev Parnas, cittadino statunitense di origine ucraina, e Igor Fruman, cittadino statunitense di origine bielorussa. Sono accusati di aver assistito Giuliani nel suo tentativo di convincere l’Ucraina a indagare su Joe Biden e sul figlio Hunter (avrebbero svolto per lui la funzione di emissari in Ucraina).

Due uomini d’affari in stretta relazione con Rudolph Giuliani, avvocato personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono stati arrestati con l’accusa di aver violato le regole sui finanziamenti delle campagne elettorali. Giovedì e venerdì dovranno presentarsi di fronte al Parlamento statunitense e rispondere alle domande delle tre commissioni che stanno svolgendo l’indagine riguardo al possibile impeachment di Donald Trump.

