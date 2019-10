Nabil Karoui, candidato a presidente della Tunisia, è stato scarcerato. Karoui era stato arrestato a fine agosto con l’accusa di riciclaggio, frode finanziaria e corruzione, ma il suo partito sostiene che si tratti di un arresto fatto per screditare la sua candidatura. Nonostante fosse in carcere, alle elezioni di un mese fa Karoui aveva ottenuto il 15,6 per cento dei voti al primo turno e si era qualificato così al ballottaggio. Karoui ha 56 anni ed è proprietario di Nessma TV, un canale televisivo molto seguito nel paese. Le accuse contro di lui sono ancora in piedi, così come è stato confermato il congelamento dei suoi beni e il divieto di espatrio.