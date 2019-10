Cosa c’è stasera in TV

I martedì dei mesi autunnali e invernali si assomigliano un po’ tutti: ci sono delle serie e delle soap opera che vanno avanti (in questo caso La strada di casa 2 e Una vita), ci sono delle trasmissioni fisse (Le Iene, #cartabianca e DiMartedì) e un po’ di film, che invece cambiano ogni settimana. Questo martedì non sono affatto male: la prima visione Bangla, I Mercenari, Il capitale umano e il western Quel treno per Yuma.

Rai Uno

21.30 — La strada di casa 2

Quarta puntata della seconda stagione di una serie tv con Alessio Boni e Sergio Rubini, prodotta da Luca Barbareschi.

Rai Due

21.00 — Bangla – L’amore ai tempi delle seconde generazioni

Prima tv di un film del 2019 scritto, diretto e interpretato da Phaim Bhuiyan che racconta la storia in parte autobiografica del protagonista omonimo, 22enne di origini bengalesi che vive a Roma. L’ufficio stampa Rai presenta così il film: «Cosa vuol dire per un giovane di vent’anni, italiano di seconda generazione e musulmano, vivere in un mondo spesso così lontano dai precetti dell’Islam, soprattutto per quanto riguarda la sfera relazionale e sessuale? “Bangla”, attraverso una sceneggiatura ironica, ma pungente cerca di raccontarlo, offrendo al pubblico una visione divertente, ma attenta a creare spunti di meditazione e discussione».

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Il cammino della manovra economica; il taglio dei parlamentari; gli sbarchi dei migranti a Lampedusa; le strategie di maggioranza e opposizione in vista delle prossime regionali.

Tutto questo e molto altro a #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, ogni martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/17OvwikK7m — #cartabianca (@Cartabiancarai3) October 5, 2019

Rete 4

21.25 — Una vita

Una soap opera spagnola, ambientata all’inizio del Novecento ma che non c’entra niente con il romanzo di Italo Svevo.

Canale 5

21.35 — Sole a catinelle

Commedia con Checco Zalone, la terza della sua carriera: in questa interpreta un venditore porta a porta di aspirapolvere che ha promesso al figlio di portarlo in vacanza se verrà promosso con tutti 10.

Italia Uno

21.20 — Le Iene show

La prima puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Le puntate del martedì saranno condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

STASERA A LE IENE NUOVE RIVELAZIONI SU PANTANI

“Ho dato io l’ultima dose di cocaina a Marco Pantani ma una cosa è certa: è stato ucciso”https://t.co/28fqUxXPcn — Le Iene (@redazioneiene) October 8, 2019

La 7

21.20 — DiMartedì

Quarta puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.25 — The Amazing Spider-Man

Uno dei reboot (cioè quando una storia viene raccontata da capo con nuovi attori e un nuovo regista) di Spider-Man, quello con Andrew Garfield che poi si è fermato al secondo film, ed è stato seguito da un ulteriore reboot. In questo caso Mary Jane è interpretata da Emma Stone.

Nove

21.25 — Il supplente 2

Reality show in cui un vip viene chiamato in una classe a fare lezione. Questa settimana è il turno di Massimo Giletti.

Rai 4

21.20 — I Mercenari

Primo film di una serie che ha riunito praticamente tutti i più celebri attori di film d’azione degli ultimi anni: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke. Ovviamente ci sono un sacco di esplosioni e sparatorie.

Rai Movie

21.10 — Il capitale umano

Film del 2013 diretto da Paolo Virzì: è un thriller ambientato in un paese inventato della Brianza, in Lombardia, e racconta la storia di due famiglie a partire da un incidente stradale avvenuto alla vigilia di Natale. Nel film si parla di molte cose: del tentativo di ascesa sociale di un immobiliarista ambizioso, di una figlia oppressa dalle ambizioni del padre, della spregiudicatezza di un grande finanziere e dell’infelicità di sua moglie. Ci sono Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Gifuni, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Bebo Storti e Matilde Gioli.

Iris

21.15 — Quel treno per Yuma

Un western del 2007 con un cast di tutto rispetto: Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster e Peter Fonda. Remake di un film di cinquant’anni prima, parla di un fuorilegge che deve essere accompagnato alla città più vicina (Yuma) su un treno, per andare in carcere.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Sicario