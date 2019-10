Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva di stasera offre perlopiù i soliti programmi del lunedì: le repliche del commissario Montalbano, Presa Diretta, Temptation Island VIP e Quarta Repubblica. La7 trasmette per la prima volta in chiaro la quindicesima stagione di Grey’s Anatomy, ma se siete degli impallinati probabilmente l’avete già vista. Dopo i primi sette canali non c’è molto, giusto qualche film discreto.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano. La pista di sabbia

Ennesima replica della celebre fiction tratta dalla serie di romanzi di Andrea Camilleri. L’episodio che andrà in onda oggi è stato trasmesso per la prima volta nel 2008.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime edizioni il presentatore era stato Amadeus, mentre in quest’ultima è il ballerino Stefano De Martino.

Rai Tre

21.45 – Presa Diretta: Cibo geniale

Stasera il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona si occupa del futuro dell’agricoltura biologica.

Per l’appuntamento con “Futuro Presente” e le inchieste dedicate al mondo che verrà questa sera, con CIBO GENIALE, #Presadiretta racconta la più grande rivoluzione tecnologica del ventunesimo secolo, che non è digitale ma biologica. 21.45 #Rai3 ITALIA SPACCATA @IaconaRiccardo pic.twitter.com/tuWUVB0ieM — Presa Diretta (@Presa_Diretta) October 7, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.35 – Temptation Island Vip

Nuova stagione del programma che cerca di far lasciare il proprio partner (o, ma sono punti di vista, di rafforzare la loro relazione). I concorrenti sono coppie di personaggi famosi i cui componenti sono separati e passano del tempo a far niente, in un bel posto, circondati da persone giovani e belle il cui unico ruolo è sedurle o comunque farli sentire belli, simpatici e intelligenti.

Alex scappa via dal falò 😱 Secondo voi raggiungerà Delia? Lo scopriremo insieme questa sera ore 21.20 su Canale 5! #TemptationIslandVip pic.twitter.com/KP4yBgBI0m — Temptation Island (@TemptationITA) October 7, 2019

Italia 1

21.20 – Rambo III

Terzo film della saga di Rambo, sempre con Sylvester Stallone e Richard Crenna. Al momento della sua produzione costò circa 60 milioni di dollari e per un certo periodo restò il film più costoso mai realizzato: incassò un sacco di soldi ma ai critici non piacque granché.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Da stasera La7 inizierà a trasmettere per la prima volta in chiaro la quindicesima stagione della nota serie tv, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

Questa sera alle 21:15 torna #GreysAnatomy con la stagione 15. Quest'anno potrete seguirci anche in streaming oppure on demand il giorno dopo.

Non mancate! #GreysAnatomy15 pic.twitter.com/sX1tmNVn7v — La7 (@La7tv) October 7, 2019

TV8

21.30 – Agente 007, Zona pericolo

Primo film della saga con Timothy Dalton nel ruolo del noto agente segreto britannico. Il film uscì nel 1987 e andò molto bene. La protagonista femminile è Maryam d’Abo, famosa praticamente solo per questo ruolo.

Paramount Channel



21.15 – In linea con l’assassino

Thriller del 2002 di Joel Schumacher con Colin Farrell, Kiefer Sutherland e Katie Holmes. La trama è piuttosto evidente dal titolo; il film ottenne un buon successo di critica e di pubblico, e in questi anni è stato spesso trasmesso in tv.

Rai Movie



21.10 – La notte dell’agguato

Classico western con Gregory Peck, tratto dall’omonimo romanzo di T. V. Olsen.

Nove



21.20 – È già ieri

Commedia italiana del 2003 in cui Antonio Albanese interpreta un divulgatore televisivo che rivive sempre la stessa giornata, in cui si trova alle Canarie per un servizio sulle cicogne. Vi ricorda qualcosa? Esatto, è il remake di Ricomincio da capo.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Ti presento Sofia

Sky Cinema Due, 21.15: C’era una volta il West

Sky Cinema Drama, 21.00: Tre manifesti a Ebbing, Missouri