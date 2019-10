11 persone sono state arrestate in tutta Italia per un’indagine sullo smaltimento illecito di rifiuti

11 persone sono state arrestate in tutta Italia per un’indagine della procura di Milano sullo smaltimento illecito di rifiuti. L’indagine era iniziata dopo gli incendi di alcuni capannoni pieni di rifiuti intorno a Pavia a inizio 2018: le persone arrestate sono accusate di gestire un’organizzazione che, tramite società fittizie, si incaricava dello smaltimento di rifiuti urbani e li stipava illegalmente in capannoni nel Nord Italia o in discariche abusive in Calabria.