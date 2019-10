Da mercoledì 9 ottobre si potrà guardare Netflix sulle piattaforme Sky Q

Da mercoledì 9 ottobre si potrà guardare Netflix con la piattaforma satellitare Sky Q, dunque i clienti di Sky che hanno uno dei nuovi decoder potranno facilmente vedere le serie tv e i film di Netflix.

Chi ha un abbonamento “Sky TV” e “Sky Famiglia” dovrà sottoscrivere un’offerta apposita da 9 euro e 99, da aggiungere al costo di Sky. Chi non ha il pacchetto “Sky Famiglia” invece dovrà aggiungere il pacchetto “Intrattenimento plus”, da 15 euro e 99: permette di vedere i contenuti di Netflix in HD e su due schermi contemporaneamente. Chi si abbona a Netflix, indipendentemente, paga 11 euro e 99 per questa offerta. Per gli abbonati a Sky con il piano “Sky Q Platinum”, “Intrattenimento plus”, allo stesso prezzo di 15 euro e 99, comprenderà la possibilità di vedere i contenuti di Netflix in 4K e su fino a 4 schermi contemporaneamente, come nel piano di Netflix “Premium”. L’offerta “Intrattenimento plus” sarà disponibile, fino a dicembre, anche per tutti i nuovi clienti Sky. Prossimamente l’app di Netflix sarà disponibile anche su Now TV Smart Stick e Now TV Box.