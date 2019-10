Weekly Beasts

I più buffi animali fotografati questa settimana sono un cavallo che sembra soffrire il solletico, una zebra che tenta di addentare un ramoscello e un bufalo nero, ancora più nero per il fango che ha addosso (ma in fatto di sporcizia gli tiene testa un maialino dall’aria colpevole). Poi ci sono uno scoiattolo con la sua noce, un cane premiato per aver difeso l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la sua famiglia da un uomo che voleva entrare alla Casa Bianca nel 2014 e anche la brutta storia di una zebra scappata da un circo e uccisa dopo aver causato un incidente su un’autostrada a Thelkow, in Germania. Per finire, una pecora salvata dai vigili del fuoco da un campo alluvionato e due egrette che con le loro ombre sembrano disegnare una luna sull’acqua.