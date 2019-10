10 persone sono morte in un incidente tra un pulmino e un camion in Romania

Dieci persone sono morte nell’incidente tra un pulmino e un camion vicino al paesino di Balaciu, nel sud della Romania; tra i morti ci sono gli autisti di entrambi. La polizia ha aperto un’indagine per capire le ragioni dell’incidente mentre il presidente romeno Klaus Iohannis ha detto che «mi dispiace per le vittime, possiamo dire che la carenza di infrastrutture uccide». Il sistema di infrastrutture della Romania ha molti problemi ed è poco sviluppato, con solo 800 chilometri di autostrade su 20 milioni di abitanti.

