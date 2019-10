I turisti stranieri in Arabia Saudita potranno prenotare una camera d’albergo senza essere sposati

L’Arabia Saudita permetterà alle donne e agli uomini stranieri in visita turistica di alloggiare nella stessa camera di albergo senza dimostrare di essere sposati o di avere un rapporto di parentela. La Commissione per il turismo saudita ha anche concesso alle donne, comprese quelle saudite, di prenotare camere d’albergo da sole, finora invece dovevano essere accompagnate da un parente. Le nuove disposizioni sono contenute in un regolamento sul turismo pubblicato venerdì dal quotidiano in lingua araba Okaz e prevedono che tutti i cittadini sauditi ma non gli stranieri debbano mostrare un documento di identità al momento della prenotazione di una camera.

Il 27 settembre l’Arabia Saudita ha ufficialmente annunciato che d’ora in poi i cittadini di 49 Paesi al mondo potranno ottenere un visto turistico; finora l’Arabia Saudita li aveva concessi solo per pellegrinaggi religiosi a La Mecca e a Medina o per viaggi d’affari.