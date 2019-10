La Russia sta aiutando la Cina a dotarsi di un sistema che mandi un’allerta in caso di lancio di missili balistici

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il suo governo sta aiutando la Cina a dotarsi di un sistema che mandi un’allerta in caso di lancio di missili balistici contro il paese. Sistemi di questo tipo, che dai tempi della Guerra fredda sono posseduti solo da Stati Uniti e Russia, coinvolgono sia radar terrestri che satelliti spaziali. Durante una conferenza sul tema delle relazioni internazionali che si è tenuta giovedì a Mosca, Putin ha detto che lo sviluppo di questo sistema «è una cosa molto seria che cambierà radicalmente la capacità difensiva della Cina».

