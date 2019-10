Il Newseum chiuderà alla fine del 2019

Il Newseum, il più importante museo sul giornalismo statunitense che si trova a Washington D.C., ha annunciato che chiuderà il 31 dicembre del 2019. Il museo aveva aperto nel 1997 e si era spostato in una nuova e imponente sede da 60mila metri quadri nel 2008.

After more than 11 years and nearly 10 million visitors, we will be closing Dec. 31, 2019, but there is still time to visit.

