The Verge ha pubblicato una registrazione audio riservata in cui Mark Zuckerberg parla di vari problemi di Facebook

Il sito di tecnologia americano The Verge ha pubblicato la trascrizione di circa due ore di registrazioni audio di alcune riunioni in cui il CEO di Facebook Mark Zuckerberg parla con i dipendenti della sua azienda. Negli audio si sente Zuckerberg parlare tra le altre cose del governo statunitense, dei social network rivali e in generale dei problemi della sua società. Zuckerberg per esempio esprime preoccupazione sulla possibilità che a vincere le prossime elezioni presidenziali sia la senatrice Elizabeth Warren del Partito Democratico, nota critica dei privilegi delle grandi società americane: Zuckerberg dice di voler evitare un contenzioso con il governo, anche se pensa che alla fine vincerebbe.

Nell’audio lo si sente poi parlare del fatto che gli investimenti di Facebook sulla sicurezza ammontano a più del fatturato intero di Twitter, e spiegare che le varie inchieste sulla difficile vita dei moderatori di Facebook sono «troppo melodrammatiche», pur insistendo sul fatto che quei lavoratori debbano ottenere il supporto necessario a fare il loro lavoro senza conseguenze sulla loro salute mentale.