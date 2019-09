Le foto dei funerali di Jacques Chirac, a Parigi

Oggi a Parigi è stata una giornata di celebrazioni in memoria di Jacques Chirac, presidente della Francia dal 1995 al 2007 e uno dei più importanti politici francesi del Dopoguerra, morto a 86 anni il 26 settembre. Di mattina circa 200 persone, tra familiari e amici, hanno partecipato a una messa privata all’Hôtel des Invalides, a cui è seguito un tributo militare nella chiesa di Saint-Sulpice, presenziato dall’attuale presidente Emmanuel Macron e con oltre duemila ospiti, tra cui 80 capi di stato e di governo e membri di famiglie reali da tutto il mondo. Oltre al presidente italiano Sergio Mattarella c’erano per esempio l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro libanese Saad Hariri e quello ungherese Viktor Orban, il re Abdullah di Giordania e l’ex presidente afghano Hamid Karzai. Alle 15 è stato osservato un minuto di silenzio, poi Chirac è stato sepolto nel cimitero di Montparnasse.

