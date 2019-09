Cosa c’è stasera in TV

Stasera alle 21 su Rai 2 inizia la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, anticipato da un’anteprima alle 19.30. Su Rai 1 e Rai 2 continuano invece Imma Tarantini e Il borgo dei borghi mentre su La7 prosegue il talk show Non è l’Arena di Massimo Giletti. Tra i film più rilevanti in programma stasera ci sono Prisoners di Dennis Villeneuve, Cinderella Man di Ron Howard e Irrational Man di Woody Allen. Infine su Sky alle 20.45 c’è Milan-Fiorentina, posticipo della sesta giornata di Serie A.

Rai 1

21.25 – Imma Tataranni

È la seconda puntata della nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una sostituta procuratrice di Matera.

A Nori Siri viene trovato il corpo di un ragazzo, Nunzio. Durante le indagini, Imma e Calogiuri verranno alla scoperta di una dura verità.

"#ImmaTataranni – Sostituto Procuratore", STASERA, domenica #29settembre, alle 21:25 su #Rai1

👉🏼L'anteprima della 2^ puntata è su @RaiPlay pic.twitter.com/RdUEfc2CC1 — Rai1 (@RaiUno) September 29, 2019

Rai 2

21.05 – Che Tempo Che Fa

Stasera inizia la nuova stagione del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da questa stagione è su Rai2 invece che su Rai1 e sarà preceduto alle 19.30 da un’anteprima che condurrà i telespettatori allo show delle 21.00. Gli ospiti di questa sera sono l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria, Carlo Cottarelli, Federica Pellegrini, Manuel Bortuzzo, Michela Murgia e Mahmood.

Rai 3

20.30 – Il borgo dei borghi

Continua il programma condotto da Camila Raznovich che racconta i piccoli borghi italiani e che chiede agli spettatori di votare il loro preferito. I paesini in gara sono 60, tre per ogni regione italiana; 40, due per regione, sono nuovi, i restanti 20 hanno già partecipato alle edizioni precedenti del programma, iniziato nel 2014.

Pronti a partire per scoprire l'Italia? Questa sera alle 20.30 su #Rai3 #IlBorgoDeiBorghi con @camilaraznovich Vota il tuo borgo preferito sul sito!https://t.co/rd7KbuNG2m pic.twitter.com/0tjyISAzg3 — Kilimangiaro (@KilimangiaroRai) September 29, 2019

Rete 4

21.29 – Prisoners

È un film diretto dall’apprezzato regista canadese Denis Villeneuve, con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Racconta del rapimento di due bambine e delle indagini per ritrovarle, e di come il padre di una delle due decida di continuare le ricerche con metodi poco ortodossi quando la polizia – in assenza di prove – è costretta a rilasciare uno dei sospetti.

Canale 5

21.20 – Live. Non è la d’Urso

È la terza puntata del nuovo programma serale di Barbara d’Urso: tra gli ospiti di stasera ci saranno Rocco Siffredi, Francesca De André e Lele Mora.

Grandi ospiti, storie emozionanti e il giudizio delle 5 sfere in studio: appuntamento ogni domenica con Live #noneladurso con @carmelitadurso, in prima serata, su #Canale5 pic.twitter.com/D1woZQH2YX — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 27, 2019

Italia 1

21.20 – Independence Day: Rigenerazione

È un film di fantascienza del 2016 diretto da Roland Emmerich, sequel del film Independence Day del 1996.

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 continua la terza edizione del programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Questa sera torniamo a parlare di Sicilia. Abbiamo provato a intervistare #GianfrancoMiccichè, il Presidente dell'#Ars, ma non ci siamo riusciti. La sua versione è questa.

Per conoscere la nostra seguiteci dalle 20:30 su @La7tv con #MassimoGiletti. #NonelArena #La7 #Sicilia pic.twitter.com/W3hBilxyqX — Non è l'Arena (@nonelarena) September 29, 2019

TV8

21.45 – Bruno Barbieri 4 Hotel

È una nuova puntata del talent show condotto dallo chef Bruno Barbieri, in cui quattro hotel si sfidano per capire quale sia il migliore.

Rai Movie

21.10 – Cinderella Man

È un film del 2005 diretto da Ron Howard e ispirato alla vera storia del pugile newyorkese James J. Braddock. Ci recitano Russell Crowe, Renée Zellweger e Paul Giamatti.

Iris

21.00 – Irrational Man

È un film del 2015 scritto e diretto da Woody Allen con Joaquin Phoenix ed Emma Stone. La commedia racconta la storia di un professore di filosofia universitario, di mezza età e in crisi esistenziale (Joaquin Phoenix), e di come inizia a uscirne grazie alla migliore delle sue studentesse (Emma Stone).

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La cospirazione

Sky Cinema Due

21.20 – Un amore sopra le righe

Sky Cinema Family

21.05 – The Last Days