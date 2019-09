Mads Pedersen è il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada

Il ciclista danese Mads Pedersen ha vinto la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada, corsa domenica sulle strade dello Yorkshire, nel Regno Unito. In un tragitto di 261 chilometri pieno di curve, piccole salite e strade strette, percorse interamente sotto la pioggia, Pedersen ha preceduto al traguardo di Harrogate l’italiano Matteo Trentin e lo svizzero Stefan Kung. La squadra italiana sarà molto probabilmente delusa dalla corsa, nonostante il secondo posto: dopo la crisi del favorito, l’olandese Mathieu van der Poel, si era ritrovata infatti con due corridori nel gruppetto di testa: Trentin e Gianni Moscon, quarto al traguardo. Nella volata finale, Trentin è stato però battuto in maniera più che netta da Pedersen.

#Yorkshire2019 – ME Road Race – Top 10

🥇 – Pedersen 🇩🇰

🥈 – Trentin 🇮🇹

🥉 – Kung 🇨🇭 pic.twitter.com/HZBvvfFbHN — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 29, 2019