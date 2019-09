Il cestista argentino Luis Scola giocherà nell’Olimpia Milano

L’allenatore della squadra di basket dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha annunciato in conferenza stampa l’ingaggio dell’esperto cestista argentino Luis Scola, medaglia d’argento con la sua nazionale agli ultimi Mondiali in Cina, nei quali è stato anche eletto tra i migliori cinque giocatori. Scola ha 39 anni, è originario di Buenos Aires ed è professionista da venticinque anni, dieci dei quali passati in NBA tra Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel campionato cinese. Messina ha annunciato il suo ingaggio dopo la sconfitta contro il Brescia nella seconda giornata di campionato.