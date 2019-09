Juventus-Spal in TV e in streaming

Juventus-Spal è la prima partita della sesta giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 15 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa da Sky. La Juventus arriva dalla vittoria contro il Brescia nel turno infrasettimanale, grazie alla quale continua a seguire l’Inter a due punti di distanza in classifica, in attesa del derby d’Italia del prossimo 6 ottobre. Deve però gestire una serie di assenze che la indeboliscono soprattutto in difesa, dove mancano gli infortunati Danilo e De Sciglio, mentre Alex Sandro è tornato in Brasile per questioni familiari. Oggi dovrebbero giocare come terzini Juan Cuadrado e Blaise Matuidi. La Spal invece non ha iniziato bene il campionato, come ha dimostrato nella sconfitta in casa di mercoledì contro il neopromosso Lecce. Attualmente è penultima in classifica.

Dove vedere Juventus-Spal

Juventus-Spal verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Spal

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Spal (3-5-2) Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Sala, Valoti, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna