In un’estesa operazione antidroga a Palermo sono stati effettuati 18 arresti

Nelle prime ore di sabato 28 settembre a Palermo è stata eseguita dalla polizia un’operazione antidroga che ha coinvolto 23 persone, accusate a vario titolo di partecipare alle attività di spaccio nella zona di Borgo Vegghio. L’operazione, chiamata “Push Away”, ha compreso 23 misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari, con l’arresto in carcere o ai domiciliari (a seconda dei casi) per 18 persone. Le indagini sullo spaccio erano iniziate nel 2017, tenendo sotto controllo spostamenti e attività di alcuni personaggi ritenuti sospetti, in seguito intercettati. Gli arresti sono stati realizzati con le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di droga.

Palermo operazione antidroga nel quartiere Borgo Vecchio. Agenti del Commissariato “Centro” e #Squadramobile stanno eseguendo numerose misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata a traffico, produzione e detenzione di stupefacenti 🎥

