Il confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sarà il 15 ottobre, in seconda serata su Rai 1

Il 15 ottobre ci sarà un confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: andrà in onda all’interno della trasmissione Porta a Porta, su Rai 1 in seconda serata, dopo la fine della partita di calcio tra Italia e Liechtenstein. Il confronto era stato proposto da Renzi alcuni giorni fa proprio a Porta a Porta, e Salvini poco dopo aveva accettato. La data e l’orario del confronto sono state comunicate dalla redazione di Porta a Porta.

In questo momento sia Renzi che Salvini hanno da guadagnare dall’esposizione mediatica legata a un confronto: Salvini si trova in una difficile situazione dopo che la crisi politica che aveva innescato gli è sfuggita di mano, portando all’uscita della Lega dal governo e alla nascita del secondo governo Conte; Renzi ha appena annunciato il suo nuovo partito, Italia Viva, che ha bisogno di farsi conoscere e far parlare di sé.