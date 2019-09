Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, produrrà un film di Star Wars

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore di tutti i film di supereroi del cosiddetto Marvel Cinematic Universe, produrrà un nuovo film di Star Wars. Lo ha annunciato a The Hollywood Reporter Allan Horn, co-presidente di Walt Disney Studios, lo studio cinematografico che produce i film di Star Wars insieme a Lucasfilm e di cui i Marvel Studios sono una sussidiaria. «Con la fine della saga di Skywalker – ha detto Horn – Kathy [Kathleen Kennedy, produttrice della nuova trilogia di Star Wars] sta perseguendo una nuova era nella narrazione di Star Wars, e sapendo che Kevin ne è un grande fan, ha avuto senso per questi due straordinari produttori lavorare insieme a un film di Star Wars». Il nuovo film prodotto da Feige si aggiungerà a quelli già in programma per i prossimi anni, che includono una nuova trilogia diretta da Rian Johnson e alcuni nuovi film di cui si occuperanno David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie tv Game of Thrones.