L’Italia ha battuto 48-7 il Canada nei gironi della Coppa del Mondo di rugby

La Nazionale maschile di rugby ha battuto 48-7 il Canada nel secondo turno dei gironi della Coppa del Mondo in corso in Giappone. A Fukuoka l’Italia era ampiamente favorita e ha confermato le attese ottenendo una vittoria larga e quindi anche il bonus addizionale in classifica per aver segnato almeno quattro mete, che si aggiunge ai quattro punti guadagnati per la vittoria. Le mete italiane sono state segnate da Braam Steyn, Dean Budd, Sebastian Negri, Mattia Bellini, Federico Zani e Matteo Minozzi.

Con il risultato del secondo turno l’Italia rimarrà al primo posto nel gruppo B a punteggio pieno, davanti a Nuova Zelanda e Sudafrica, almeno fino alla prossima partita, in programma venerdì 4 ottobre contro il Sudafrica. Si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun gruppo.

🇮🇹 Italia 10 🇳🇿 Nuova Zelanda 4* 🇨🇦 Canada 0 🇿🇦 Sudafrica 0* 🇳🇦 Namibia 0*

* Una partita in meno