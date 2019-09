Giovedì 26 settembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio, della durata di due ore, dalle 10 alle 12. Lo sciopero coinvolgerà i dipendenti di ATAC, Roma TPL (l’azienda dei trasporti privata che gestisce parte delle linee urbane della capitale) e Cotral (la compagnia dei trasporti della regione Lazio), ed è stato proclamato dopo i casi di aggressione nei confronti di alcuni autisti per richiedere maggiore sicurezza. In un comunicato, il sindacato USB (Unione Sindacale di Base) ha spiegato: «I lavoratori delle aziende COTRAL, ATAC, Roma TPL e Consorziate non possono diventare lo sfogo per i disagi che i cittadini vivono quotidianamente, per incuria delle istituzioni, per la completa assenza di interventi che migliorino la qualità della vita e della mobilità». Non sono previsti invece disagi per le linee ferroviarie gestite da Trenitalia.