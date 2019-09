La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti

Sabato la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti, che lo scorso luglio era rimasta bloccata per giorni nel porto di Augusta (Siracusa) con 116 migranti a bordo perché Salvini non aveva dato il permesso allo sbarco. La richiesta della procura è stata presentata al Tribunale dei ministri di Catania, che ora ha tempo 90 giorni – fino al 21 dicembre – per decidere se accoglierla o meno.

Salvini è accusato di sequestro di persona, come già accaduto un anno prima nel caso di un’altra nave della Guardia costiera, la Diciotti; all’epoca Salvini evitò il processo grazie a un voto del Senato.