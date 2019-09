A Hong Kong ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, nel 16esimo weekend consecutivo di proteste

Sabato a Hong Kong ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, nel sedicesimo weekend consecutivo di proteste contro il governo. I manifestanti hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, che a loro volta hanno risposto cercando di disperdere la folla.

Sempre sabato un gruppo di sostenitori del governo, guidati dal parlamentare Junius Ho, ha spazzato le strade della città in un gesto simbolico di rifiuto delle proteste. L’idea era anche di ripulire Hong Kong in vista delle celebrazioni per i 70 anni della Repubblica popolare cinese, che si terranno il primo ottobre. Le tensioni tra Hong Kong e potere centrale stanno aumentando con l’avvicinarsi della cerimonia, evento per il quale il governo di Pechino vuole evitare qualsiasi problema.