Beatrice Lorenzin entrerà nel Partito Democratico

Beatrice Lorenzin, deputata ed ex ministra della Salute nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, entrerà nel Partito Democratico. Lo ha detto a Repubblica, spiegando: «Ho capito che in questo momento, nel PD, si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare un’area di centro, liberale e riformista. C’è bisogno di una grande casa politica per combattere alla pari con il vero avversario di tutti noi che è Matteo Salvini e il concetto di democrazia illiberale che sta portando avanti». Ha poi aggiunto: «Starò bene perché andrò nell’unica forza plurale e democratica che c’è nel Paese». Lorenzin era stata eletta deputata nel 2008 con il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, era poi passata a Nuovo Centrodestra e Alternativa Popolare, due partiti guidati da Angelino Alfano, e in seguito è stata leader della lista elettorale Civica Popolare. Negli ultimi mesi alla Camera ha fatto parte del Gruppo misto.