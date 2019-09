La Guardia di Finanza ha oscurato Xtream Codes, una piattaforma per lo streaming illegale di partite di calcio

Stamattina la Guardia di Finanza italiana ha oscurato Xtream Codes, una piattaforma online che consentiva lo streaming illegale di vari contenuti a pagamento, tra cui soprattutto partite di calcio. La misura è stata presa nell’ambito di un’operazione europea contro le cosiddette IPTV (Internet Protocol Television), cioè le piattaforme che permettono di ottenere illegalmente su internet contenuti a pagamento diffusi tramite la tv satellitare (è il sistema alla base del cosiddetto “pezzotto”, con cui in Italia decine di migliaia di persone guardano illegalmente le partite della Serie A).

Repubblica scrive che in queste ore sono in corso altre operazioni di questo tipo nei Paesi Bassi, in Francia, Grecia, Germania e Bulgaria, il cui obiettivo è smantellare «la più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento».