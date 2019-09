I siti di e-commerce cinesi hanno interrotto le vendite di sigarette elettroniche Juul

Secondo una fonte anonima all’interno dell’azienda che ha parlato con Bloomberg , Juul non sa perché i suoi prodotti siano stati rimossi dai siti cinesi.

La Cina è il più grande mercato per consumatori di tabacco al mondo: più di 300 milioni di cinesi sono fumatori. Juul sta cercando di espandersi nei mercati internazionali a causa dei problemi che ha negli Stati Uniti: di recente la FDA, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, ha detto che Juul Labs ha violato regole federali nel promuovere i suoi prodotti.

A pochi giorni dal loro arrivo sul mercato cinese, i prodotti di Juul Labs , una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche, non sono più disponibili all’acquisto sui siti di e-commerce. Un portavoce di Juul ha detto che l’azienda americana sta cercando di renderli nuovamente disponibili, senza spiegare perché i siti cinesi abbiano sospeso le vendite. Secondo Reuters, sul sito di e-commerce cinese Tmall è addirittura impossibile caricare la pagina ufficiale di Juul, sebbene sia ancora presente tra i rivenditori della piattaforma; su un altro sito, JD.com, che insieme ad Alibaba è il più grande sito di e-commerce cinese, la pagina di Juul è sparita.

