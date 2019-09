La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha annunciato che passerà al nuovo gruppo parlamentare di Matteo Renzi

La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha annunciato che passerà al nuovo gruppo politico di Matteo Renzi, che sarà l’espressione del suo nuovo partito Italia Viva. «Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel PD e fieramente incompatibile con forze sovraniste», ha detto al Corriere della Sera. Conzatti è la prima parlamentare ad aderire a Italia Viva che non apparteneva al gruppo del Partito Democratico. Nei giorni scorsi i giornali avevano scritto che diversi parlamentari di Forza Italia erano interessati a entrare nel gruppo di Renzi.

Conzatti ha 45 anni, è di Rovereto, e negli ultimi anni si era legata a diversi partiti di centro e centrodestra, fra cui Scelta Civica, Unione per il Trentino, UDC e infine Forza Italia. Il suo profilo Twitter è inattivo da circa due settimane: nell’ultimo retweet aveva diffuso un’intervista al vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in cui Tajani auspicava la nascita di «un centro-destra con un’anima liberale, cattolica, riformista e capace di contare in Europa e nel mondo».