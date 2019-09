Cosa c’è stasera in TV

Stasera è una di quelle sere, non molto frequenti, in cui aprire un servizio di streaming è probabilmente superfluo. C’è infatti una ricca programmazione per tutti i gusti: varie prime tv, due talk show politici (i classici del martedì, #cartabianca e DiMartedì), una gran partita di Champions League in chiaro (Napoli-Liverpool) e diversi film di buona qualità: La vera storia di Jack lo squartatore, American Hustle, Il potere dei soldi e per soprammercato anche una commedia romantica.



Rai Uno

21.30 — La strada di casa 2

Seconda stagione di una serie tv con Alessio Boni e Sergio Rubini, prodotta da Luca Barbareschi. L’ufficio stampa Rai descrive così la trama di questa nuova stagione: «Dopo tre anni di reclusione, Fausto Morra è ora un uomo libero. La misteriosa sparizione di Irene, fidanzata del figlio Lorenzo, e le inquietanti rivelazioni sulla sua azienda agroalimentare lo costringeranno a scendere nuovamente a patti con il male. Un racconto ricco di colpi di scena, svolte ed emozioni forti, incentrato su tematiche di stringente attualità».

Rai Due

21.20 — Una notte al museo 2 – La fuga

Sequel della commedia Una notte al museo, quella in cui un guardiano notturno deve gestire una serie di statue di cera che di notte prendono vita grazie a un magico reperto egizio. Il protagonista è sempre Ben Stiller e in ruoli secondari ci sono sempre Robin Williams e Owen Wilson. In questo caso nel cast c’è anche Amy Adams. Il film non è più ambientato nel museo di Storia Naturale di New York, ma nello Smithsonian di Washington, dove sono state spostate quasi tutte le statue di cera del primo film: solo che un malvagio faraone mummificato le ha prese in ostaggio.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Riuscirà l'intesa tra Pd e Cinque Stelle a diventare un'alleanza stabile?

E le opposizioni di Salvini, Meloni e Berlusconi saranno capaci di ricompattarsi o sono destinate a dividersi? #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, ogni martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/V5TUwFXaGV — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 15, 2019

Rete 4

21.30 — Il segreto, 22.30 — Una vita

Combinazione imperdibile per gli amanti delle soap opera: due prime tv di due diverse soap opera, entrambe spagnole ed entrambe ambientate all’inizio del Novecento. Viene il dubbio su cosa possa distinguerle.

Canale 5

21.00 — Napoli – Liverpool

Una delle partite del primo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Si gioca allo stadio San Paolo di Napoli, dove sono attesi circa 50.000 spettatori: il Napoli affronta di nuovo il Liverpool ai gironi, come lo scorso anno, ma nel frattempo è diventato campione d’Europa, il Liverpool.

Italia Uno

21.15 — Scrivimi ancora

Commedia romantica del 2014, dal titolo reso graficamente come #ScrivimiAncora sulle locandine (nella versione originale era Love, Rosie). Parla di un ragazzo e una ragazza che sono migliori amici da sempre, ma che forse a un certo punto scoprono di amarsi. Potrebbe sembrare la trama più scontata del mondo, ma su IMDb ha 7 stelle su 10. Sul Guardian invece fu recensito piuttosto male alla sua uscita: 2 stelle su 5.

La7

21.20 — DiMartedì

Seconda puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.35 — Il potere dei soldi

Film del 2013 con Liam Hemsworth, Harrison Ford, Amber Heard e Gary Oldman. Parla di un giovane ragazzo che ci capisce di tecnologia e che viene ricattato: deve fare spionaggio industriale ad alti livelli e rubare un prototipo.

Nove

21.25 — Il supplente 2

Reality show in cui un vip viene chiamato in una classe a fare lezione. In questa puntata ci sarà Nino Frassica.

Rai 4

21.20 — La vera storia di Jack lo squartatore

Film del 2001 con Johnny Depp, Heather Graham e Ian Holm ambientato nella Londra di fine Ottocento, basato sulla nota vicenda del serial killer che uccise almeno cinque donne nel quartiere allora piuttosto degradato di Whitechapel. I dubbi sulla vera identità di Jack lo squartatore sono ancora irrisolti, perciò non prendete per buono quello che viene raccontato nel film. In molti hanno provato a fare chiarezza, negli anni, scrivendo moltissimi libri e articoli: per esempio, la scrittrice di thriller Patricia Cornwell ha scritto un libro in cui sostiene di essere sicura che Jack lo squartatore fosse Walter Sickert, un pittore inglese. Altri però hanno confutato la sua tesi.

Rai 5

21.15 — American Hustle – L’apparenza inganna

Film del 2014 di David O.Russell, con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner e Jennifer Lawrence. Racconta a grandi linee la storia (realmente accaduta) di un’operazione condotta dall’FBI alla fine degli anni Settanta per indagare sulla corruzione nel Congresso negli Stati Uniti. Il film è ricostruito partendo da articoli di giornale dell’epoca, interviste televisive ai protagonisti, filmati dall’FBI, e grazie alla consulenza di alcuni agenti.

Cielo

21.20 – Masters of Sex

Due puntate della seconda stagione della serie che racconta gli esperimenti del dottor William Masters, ginecologo pioniere nel suo campo grazie ai suoi studi sulla sessualità e sulle disfunzioni sessuali. Nella serie viene interpretato da Michael Sheen.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Quo vado?