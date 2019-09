Lo sciopero di Roma TPL di oggi

Lunedì a Roma è previsto uno sciopero di alcune linee del trasporto pubblico, quelle del consorzio Roma TPL che gestisce decine di linee di autobus in periferia. Lo sciopero durerà 24 ore ma sono previste due fasce di garanzia, una fino alle 8.30 e un’altra dalle 17 alle 20. I servizi di ATAC, la principale azienda del trasporto pubblico attiva a Roma, saranno invece regolari. Le linee che potrebbero essere sospese o subire rallentamenti a causa dello sciopero sono queste:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Lo sciopero è stato indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB) per protestare contro i ritardi nei pagamenti degli stipendi e i mancati versamenti nei fondi pensione dei dipendenti, spiega un comunicato del sindacato, e le continue pressioni necessarie anche per avere un solo giorno di permesso: “in assenza delle condizioni di sicurezza previste dal codice stradale, verificate dal conducente prima della partenza di qualsiasi vettura, il datore di lavoro di tutta risposta procede nei confronti dei lavoratori con contestazioni disciplinari”. Per controllare lo stato delle linee autobus interessate dallo sciopero, si consiglia di andare sul sito del comune muoversiaroma.it.