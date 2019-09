L’estate 2019 è stata la più calda mai registrata nell’emisfero settentrionale

L’estate del 2019 è stata la più calda mai registrata nell’emisfero settentrionale, secondo le nuove analisi condotte dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa di oceani e clima. Su scala globale, il periodo tra giugno e agosto è stato il secondo più caldo mai registrato negli ultimi 140 anni (da quando ci sono dati affidabili) con una temperatura media di 16,5 °C, superata solo nel 2016 quando si raggiunsero 16,6 °C: la temperatura media del Ventesimo secolo era 15,6 °C.

2nd warmest Jun–Aug for the globe — 1.67°F above the 20th-century avg: @NOAANCEIclimate https://t.co/AuVQ9kPwDE #StateOfClimate pic.twitter.com/DQrlPfDZ4t

— NOAA (@NOAA) September 16, 2019