Una cometa appena osservata potrebbe essere il secondo oggetto spaziale mai scoperto proveniente dallo Spazio interstellare

Here's a visualization of C/2019 Q4 created with JPL Horizons data. https://t.co/3lgsl0NxzV pic.twitter.com/VE5VxKunit

Una cometa scoperta alla fine di agosto sta interessando numerosi astronomi, perché potrebbe essere il secondo corpo celeste mai osservato proveniente dall’esterno del nostro sistema solare, dopo ‘Oumuamua rilevato nel 2017 . La presenza della cometa nel nostro sistema solare è stata notata da Gennady Borisov, un astrofilo di Bachčysaraj in Crimea, e la notizia della scoperta è stata diffusa in seguito dal Minor Planet Center della Università di Harvard, negli Stati Uniti.

