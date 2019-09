Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno diversi film: Cinquanta sfumature di rosso, in cui i due protagonisti si sono sposati, ma continuano ad avere un sacco di problemi; Fast & Furious 7, quello in cui compare per l’ultima volta Paul Walker che morì quando le riprese del film erano ancora in corso; Il sapore del successo, film di cucina del 2015 con Bradley Cooper; Power Rangers, film su degli adolescenti che indossano costumi colorati e combattono nemici di vario tipo. Ricominciano poi Dritto e rovescio, il programma di “approfondimento” condotto da Paolo Del Debbio, e Un passo dal cielo, serie italiana ambientata sulle Dolomiti e arrivata alla sua quinta stagione.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Primi due episodi della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale. Il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due

21.20 – Power Rangers

Film d’azione e di fantascienza: il regista è Dean Israelite e ci sono tanti attori di cui probabilmente non conoscete il nome e probabilmente nemmeno la faccia (Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Li), più un paio molto più noti: Bryan Cranston ed Elizabeth Banks. Quella dei Power Rangers è una saga di serie televisive i cui protagonisti sono un gruppo di ragazzi che, quando serve, indossano dei costumi colorati e combattono nemici di vario tipo. La trama sintetica del film è: normali adolescenti, pericolosissima minaccia aliena, mondo in pericolo, adolescenti che diventano i Power Rangers. Fra i critici, il film se la gioca tra l’insufficienza e la sufficienza risicata.

Rai Tre

21.20 – Fuori controllo

Film del 2010 con Mel Gibson basato sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985. Thomas Craven è un detective della polizia di Boston, reduce di guerra, vedovo e padre di una ragazza di ventiquattro anni, Emma, che viene uccisa.

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21.30 – Cinquanta sfumature di rosso

Sequel di Cinquanta sfumature di nero (2017) e adattamento cinematografico del famoso romanzo di E. L. James. Anastasia Steele e Christian Grey, i due protagonisti, si sono sposati ma continuano ad avere diversi problemi di coppia, diciamo.

Italia Uno

21.15 – Fast & Furious 7

Settimo film della serie Fast and Furious con Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson e Dwayne Johnson, tra gli altri. Paul Walker morì il 30 novembre del 2013 quando le riprese del film erano ancora in corso.

La7

21.20 – The Women

Film del 2008 scritto e diretto da Diane English, adattamento moderno del film del 1939 di George Cukor Donne, entrambi basati su una commedia teatrale del 1936. Racconta la storia di Mary Haines, interpretata da Meg Ryan, che va in crisi quando viene a sapere che suo marito ha una relazione con una commessa. La sua migliore amica, per non perdere il posto di lavoro, vende poi il tradimento di Mary a una nota cronista mondana.

Tv8

21.35 – Notte brava a Las Vegas

Commedia del 2008 con Cameron Diaz e Ashton Kutcher, che interpretano una coppia unita loro malgrado: si incontrano infatti a Las Vegas, dopo che erano stati entrambi licenziati, dove si ubriacano e si sposano. Il giorno dopo, pentiti, decidono di divorziare, ma nel frattempo lui vince un jackpot di tre milioni di dollari usando un quarto di dollaro di lei: un giudice li condannerà a sei mesi di “matrimonio coatto” bloccando la somma.

Nove

21.25 – Ex. Amici come prima!

È il sequel di Ex, uscito nel 2009 e diretto da Fausto Brizzi. Questo però è girato da Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Tosca D’Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis e Vincenzo Salemme.

Rai Movie

21.05 – Il sapore del successo

Film di cucina del 2015, con Bradley Cooper che interpreta un noto cuoco a cui le cose iniziano ad andare male e che prova a riprendersi fama e successo aprendo un nuovo ristorante e cercando conquistare la terza stella Michelin. Il produttore esecutivo del film è lo chef Gordon Ramsey. Il critico cinematografico Alonso Duralde scrisse su The Wrap: «Il film è come quelle cose cucinate nelle buste sottovuoto: intrappolato nella plastica, con l’aria risucchiata da fuori».

Iris

21.10 – In ricchezza e in povertà

Commedia del 1997 con Tim Allen e Kirstie Alley. Una coppia di ricchi newyorkesi è costretta a scappare dalla città dopo un grosso guaio fiscale: i due si nascondono in una comunità amish, e sono costretti ad adattarsi alla vita senza comodità.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – World invasion