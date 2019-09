Il senatore Matteo Richetti uscirà dal Partito Democratico

Il senatore del Partito Democratico Matteo Richetti ha annunciato di voler uscire dal partito aderendo al gruppo misto, dopo essersi astenuto durante il voto di fiducia al Senato sul nuovo governo Conte. «Andrò nel gruppo misto per rispetto al mio gruppo e ho messo nel conto di lasciare il PD. Non ho votato la fiducia e comincerò a costruire un nuovo spazio magari insieme a Calenda», ha detto Richetti in un’intervista a La7. «Questo PD sta soffocando le energie e la libertà e questa scelta ha un tasso di ambiguità troppo elevato, non solo per il Pd ma anche per il paese».

Richetti, che ha 45 anni, ha iniziato la sua carriera politica nella Margherita, aderendo poi al PD ed entrando a far parte della corrente dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Nel 2018 si era candidato a diventare nuovo segretario del partito, salvo poi ritirare la sua candidatura per appoggiare Maurizio Martina.