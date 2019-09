Trump ha licenziato John Bolton, il suo terzo consigliere per la sicurezza nazionale

Il presidente americano Donald Trump ha licenziato il suo terzo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. Lo ha comunicato su Twitter lo stesso Trump, che ha aggiunto di aver comunicato a Bolton di «non avere più bisogno dei suoi servizi» e chiesto le sue dimissioni, che sono effettivamente arrivate. Bolton era considerato uno dei collaboratori di Trump che sosteneva con più forza la necessità di adottare una politica estera aggressiva, soprattutto contro l’Iran e la Corea del Nord.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019