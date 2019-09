Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà eletto annetterà la Valle del Giordano, contesa alla Cisgiordania

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà rieletto si impegnerà ad annettere in Israele la zona della Valle del Giordano e la parte settentrionale del Mar Morto, controllate dalla Cisgiordania. La Valle è divisa tra Giordania, Israele e Cisgiordania, che controlla la zona centrale e meridionale e che è contesa da Israele. Netanyahu ha specificato che i territori riguardano aree non abitate da palestinesi e che le città di Gerico e i villaggi palestinesi non verranno annessi.

L’annuncio è arrivato a pochi giorni dalla prossime elezioni, che si terranno il 17 settembre; Netanyahu, primo ministro uscente con una coalizione di destra, aveva vinto di poco le elezioni di aprile ma a causa di una lunga lite interna alla sua coalizione non è riuscito a mettere insieme una maggioranza.

#Netanyahu announces he intends to apply Israeli sovereignty in the Jordan Valley and the northern part of the Dead Sea, if and when he forms #Israel's next government — Shai Ben-ari (@ShaiBenari) September 10, 2019