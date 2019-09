I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera, a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson. Lo ha confermato il governo britannico questa mattina nel quotidiano incontro con i giornalisti.

Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament, select committees or scrutiny of the executive until October 14th. Perfectly legal but the longest prorogation in modern history, in the middle of the biggest political crisis since the war.

— Lewis Goodall (@lewis_goodall) September 9, 2019