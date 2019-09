Questa estate la Francia è stato uno dei paesi più colpiti dall’aumento straordinario delle temperature che ha causato problemi e disagi in tutta Europa . A fine giugno e fine luglio ci sono state temperature molto al di sopra delle medie stagionali e per la prima volta nel paese è stata registrata una temperatura superiore ai 45 gradi.

Il caldo di questa estate in Francia ha provocato la morte di 1.435 persone , ha detto la ministra della Salute Agnès Buzyn. 567 persone sono morte tra il 24 giugno e il 7 luglio, quando le temperature in Francia hanno superato i 45 gradi; altre 868 persone sono morte tra il 21 e il 27 luglio, quando le temperature sono tornate altissime dopo qualche settimana meno calda. Metà delle persone morte a causa del caldo, ha detto Buzyn, aveva più di 75 anni; 10 persone sono morte mentre lavoravano.

