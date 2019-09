In Norvegia stanno morendo decine di cani per una misteriosa malattia

Negli ultimi giorni in Norvegia sono morte alcune decine di cani per una malattia le cui cause non sono state ancora chiarite. Secondo l’Autorità per la sicurezza alimentare norvegese, almeno 40 cani hanno presentato sintomi simili come vomito e diarrea in tredici città compresa Oslo, e alcuni di loro sono in seguito morti. Secondo l’emittente televisiva NRK i cani morti finora sarebbero almeno 25, ma l’Autorità non ha confermato la stima. L’Istituto di veterinaria della Norvegia ha detto che sono state escluse cause come salmonella o l’impiego di veleni, come quello per topi. Per ora non è nemmeno chiaro se la malattia sia contagiosa o se i sintomi siano stati causati dalla presenza di particolari sostanze tossiche nel cibo per cani. In attesa di chiarimenti, l’Autorità ha consigliato ai padroni dei cani di tenerli al guinzaglio e di evitare temporaneamente di farli entrare in contatto con altri animali.