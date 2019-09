Sulle prime pagine dei giornali di oggi trova molto spazio il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al forum Ambrosetti di Cernobbio, in cui ha chiesto all’Unione Europea un “riesame del Patto di Stabilità”. Tra le altre cose, si parla del ritrovamento del cadavere di Elisa Pomarelli, la donna scomparsa il 25 agosto scorso nel piacentino, e del Festival del cinema di Venezia, in cui il Leone d’Oro per il miglior film è stato vinto da Joker. Le prime pagine dei giornali sportivi, invece, sono dedicate al Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma oggi pomeriggio, e alla partita di questa sera della nazionale italiana di calcio contro la Finlandia.