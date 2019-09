È stato trovato il cadavere di Elisa Pomarelli, la donna scomparsa il 25 agosto scorso nel piacentino mentre era insieme a Massimo Sebastiani. Sebastiani, che da giorni era sospettato di avere ucciso l’amica Elisa Pomarelli e di averne poi nascosto il cadavere, era stato arrestato dai carabinieri sabato mattina. Dopo essere stato portato in caserma, Sebastiani ha condotto i carabinieri sul luogo in cui si trovava il corpo di Pomarelli. Il cadavere è stato trovato nei pressi di una casa nella zona Costa di Sariano, nel comune di Gropparello (Piacenza).

Sebastiani e Pomarelli erano stati visti l’ultima volta insieme il 25 agosto in una trattoria a Carpaneto, sempre in provincia di Piacenza. Da quel giorni si erano perse le tracce di Pomarelli, mentre Sebastiani era stato visto un’altra volta, da solo, mentre faceva benzina in un distributore di carburante.