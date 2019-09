I carabinieri hanno trovato Massimo Sebastiani, l’uomo scomparso a fine agosto assieme a Elisa Pomarelli

I carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno rintracciato e portato in caserma Massimo Sebastiani, sospettato di avere ucciso l’amica Elisa Pomarelli e di averne poi nascosto il cadavere. Insieme a Pomarelli, Sebastiani era scomparso il 25 agosto scorso nel piacentino. Le ricerche di Pomarelli sono ancora in corso, in attesa di avere informazioni da Sebastiani.

Negli ultimi giorni gli investigatori si erano concentrati sulla vita di Sebastiani, operaio di 45 anni, cercando tracce nella sua auto e nella sua abitazione, posta sotto sequestro. Insieme a Pomarelli, aveva pranzato in una trattoria a Carpaneto, sempre in provincia di Piacenza. Prima che se ne perdessero le tracce, era stato visto un’altra volta, da solo, mentre faceva benzina in un distributore di carburante.