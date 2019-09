Ad agosto le esportazioni della Cina sono diminuite dell’1 per cento su base annua, contro un’aspettativa di crescita del 2 per cento da parte degli analisti. Le esportazioni sono diminuite anche rispetto al mese di luglio, quando era stato registrato un aumento del 3,3 per cento rispetto all’anno precedente. Anche le importazioni ad agosto sono diminuite, per il quarto mese consecutivo, ma meno del previsto: il calo è stato del 5,6 per cento, contro una diminuzione prevista del 6 per cento. A influire sulla contrazione delle esportazioni della Cina è stata in particolare la cosiddetta guerra commerciale con gli Stati Uniti: a causa dei dazi imposti da Trump negli scorsi mesi su molti prodotti cinesi, le esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti sono diminuite del 16 per cento su base annua, e contemporaneamente anche le importazioni dagli Stati Unti si sono contratte del 22 per cento.