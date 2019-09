Weekly Beasts

Forse Boris Johnson, primo ministro inglese, ha pensato che era il caso di allenarsi con un toro, per prepararsi a gestire il Parlamento britannico che non sa cosa vuole, o forse semplicemente voleva distrarsi con un compito meno difficile; un senatore del Missouri invece ha scelto una pogona – un rettile che assomiglia a una piccola iguana – come animale domestico. Ci sono poi una gru che si è svegliata presto per ammirare l’alba sul lago Kivu, in Congo, un’aquila che vola durante la convalescenza in Germania, un ippopotamo che prende il latte dal suo biberon e una poiana che sorveglia la Casa Bianca, hai visto mai. Ci sono anche oche francesi molto rumorose, ma dalla foto non si sente. Se avete i capelli rossi siete eritristici, come il tasso nel parco Peak District.