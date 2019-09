Cosa c’è stasera in TV

21.15 – Little Murders

21.15 – Home – A casa Film di animazione del 2015 che racconta di un mondo colonizzato da una specie aliena chiamata Boov, in fuga dai Gorg. Un giorno, però, una bambina terrestre incontra uno degli alieni, Oh, e decide di aiutare lui e la sua specie a tornare a casa.

Da “La Ruota della Fortuna” a “Bravo Bravissimo”: su #Canale5 , o in streaming su #MediasetPlay , vi aspettano i più grandi successi di Mike Bongiorno! pic.twitter.com/HYIcNUzOEQ

Today is the #MikeDay ♥️

21.2o – Mike Day Una selezione di alcuni dei migliori momenti della carriera in Mediaset di Mike Bongiorno, a dieci anni dalla morte.

20.30 – Bleed – Più forte del destino Film di Ben Younger basato sulla storia vera del pugile Vinny Paz, soprannome di Vincenzo Edward Pazienza, che dopo un incidente rimase quasi paralizzato. Il film racconta di come Pazienza cercò di riprendersi dall’incidente per provare a tornare a gareggiare.

Bishop prende a cuore il caso di Morgan Burke e scopre che Ziva David aveva già indagato sulla morte di Morgan in veste non ufficiale… 🔎 Appuntamento alle 21.05 su #Rai2 con @NCIS_CBS pic.twitter.com/7w2D0u1Enm

🔹Dalle 20:35 @Fiorello racconta Mike in uno speciale di Vincenzo Mollica 🔹Alle 21:25 #techetechete "Mike e la Rai, un amore senza fine" 🔹Alle 22:55 Speciale #PortaAPorta "Dieci anni senza Mike".

Eccezionalmente stasera sia Rai 1 che Canale 5 proporranno alcuni spezzoni di famosi programmi e partecipazioni televisive di Mike Bongiorno, lo storico conduttore statunitense naturalizzato italiano, di cui domani ricorrono i dieci anni dalla morte. Per il resto ci sono soprattutto film: su Rai 3 c’è Bleed – Più forte del destino, che racconta la storia vera di un pugile che cerca di riprendersi dopo un grave incidente, mentre su Italia 1 c’è Home – A casa, un film di animazione per tutta la famiglia.

