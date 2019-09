La Nazionale italiana maschile di basket è stata eliminata dai Mondiali dalla Spagna

La Spagna, una nazionale sulla carta più forte dell’Italia, si è portata così a 4 vittorie, le stesse della Serbia: saranno quindi le due squadre a passare il girone accedendo ai quarti di finale, mentre Italia e Porto Rico, ferme a due vittorie, si giocheranno il terzo posto. Danilo Gallinari è stato il miglior marcatore dell’Italia con 15 punti, seguito da Gigi Datome con 12. L’Italia ha perso in questo modo anche la possibilità di qualificarsi direttamente alle Olimpiadi del 2020, riservata alle otto migliore squadre: dovrà quindi giocarsi il posto in un torneo speciale.

La Nazionale italiana maschile di basket ha perso per 67 a 60 contro la Spagna nella prima partita del primo turno della seconda fase a gironi, ed è così stata di fatto eliminata dei Mondiali, anche se giocherà ancora una partita domenica contro Porto Rico, a questo punto irrilevante. È stata una partita brutta e con un punteggio basso, ma anche molto combattuta; l’Italia è stata spesso in vantaggio, l’ultima volta a pochi minuti dalla fine.

