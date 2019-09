Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete, dice Repubblica

Nella querela, Rackete aveva fatto riferimento ad alcuni post pubblicati da Salvini sui suoi account dei social network e ad alcune dichiarazioni pubbliche, in cui l’ex ministro l’aveva definita «sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata, una che ha provato a uccidere dei finanzieri e ad ammazzare cinque militari italiani, che ha attentato alla vita di militari in servizio, che ha deliberatamente rischiato di uccidere cinque ragazzi e che occupa il suo tempo a infrangere le leggi italiane e fa politica sulla pelle dei disgraziati». Rackete aveva anche chiesto ai magistrati il sequestro degli account dei social network di Salvini.

L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, che lo scorso luglio lo aveva querelato alla Procura di Roma . Secondo quanto scrive Repubblica, «nelle scorse settimane la Procura di Roma ha proceduto all’iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza, per competenza territoriale».

