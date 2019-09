Il secondo governo Conte ha giurato

I 21 ministri del secondo governo Conte, guidati dal presidente del Consiglio, hanno giurato al Quirinale di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia è iniziata alle 10 e ha sancito l’inizio del ufficiale del nuovo governo e la decadenza, definitiva, di quello precedente. Dopo il giuramento e un breve brindisi il governo si sposterà a Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio, per il primo Consiglio dei ministri. Il prossimo passaggio sarà il voto di fiducia, fissato per lunedì prossimo.

L’unico tra le persone nominate ieri che non giurerà immediatamente sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, del Movimento 5 Stelle. Essendo un sottosegretario, infatti, non viene nominato dal presidente della Repubblica, come il presidente del Consiglio e i ministri. Sarà invece nominato nel corso del primo Consiglio dei ministri oggi pomeriggio e giurerà nei prossimi giorni, insieme a tutti gli altri sottosegretari e viceministri.