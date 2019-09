Decine di milioni di numeri di telefono di utenti Facebook erano conservati su un server non protetto, accessibile quindi da chiunque. La notizia è stata data dal sito di tecnologia TechCrunch, che ha trovato il server e verificato che i numeri di telefono che conteneva corrispondevano a quelli degli utenti di Facebook a cui erano assegnati. In tutto, secondo TechCrunch, sul server c’erano i dati di 419 milioni di persone, tra cui 133 milioni di utenti negli Stati Uniti, 18 milioni di utenti nel Regno Unito e 50 milioni di utenti in Vietnam. Facebook ha confermato la notizia, dicendo che il server è stato messo offline e ha spiegato che – secondo i loro conti – in totale conteneva i dati di circa 200 milioni di persone (perché alcuni dati erano duplicati). Facebook – che negli ultimi anni è stata al centro di grossi scandali legati a una gestione spesso imprudente della privacy degli utenti – ha avviato un’indagine per capire come mai il server fosse stato lasciato online senza protezione. A luglio, Facebook era stata multata di 5 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per il caso Cambridge Analytica e la gestione della privacy.