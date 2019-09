Il WWF difende Jovanotti e il “Jova Beach Tour”

In un’intervista pubblicata oggi da Repubblica Donatella Bianchi, la presidente del WWF Italia, ha difeso Jovanotti dalle accuse che molti gruppi ambientalisti gli hanno rivolto riguardo l’impatto ambientale del “Jova Beach Tour”, la serie di concerti estivi che il noto cantante ha tenuto in molte spiagge italiane. Il WWF Italia è la sezione italiana della più grande associazione ambientalista al mondo. L’intervista è stata pubblicata dopo che Jovanotti aveva accusato il «mondo dell’ambientalismo» di essere «più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi», in un lungo post su Facebook in cui si era difeso dalle accuse degli ultimi mesi.

Nell’intervista a Repubblica, Bianchi ha preso le distanze dalle accuse di Jovanotti al mondo ambientalista italiano – «non è una cloaca di cialtroni litigiosi» – ma le definisce «comprensibili»: